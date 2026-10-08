Новини
Търси
Подкаст
Общество

23 тежки катастрофи за денонощие: Един загинал и 40 ранени

23 тежки катастрофи за денонощие: Един загинал и 40 ранени
Pixabay

От началото на годината жертвите на пътя са 381 - с 47 повече спрямо същия период на 2025 г.

Един човек е загинал, а 40 са пострадали при 23 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през последното денонощие. Това показват данните на Министерството на вътрешните работи, цитирани от БТА.

В София са регистрирани две тежки и 36 леки катастрофи, при които са ранени двама души.

От началото на октомври 12 души са загубили живота си на пътя, а 193 са пострадали при пътни инциденти.

Статистиката от началото на 2026 г. показва 381 загинали и 6594 ранени при катастрофи в страната.

Данните на МВР сочат и увеличение на жертвите спрямо миналата година. За същия период на 2025 г. загиналите са били 334, което означава, че през настоящата година смъртните случаи на пътя са с 47 повече.

Още по темата

Aвтобус катастрофира край Павел баня, има ранени

Aвтобус катастрофира край Павел баня, има ранени

Тежка катастрофа във Врачанско: Джип се заби в ТИР, има пострадал

Тежка катастрофа във Врачанско: Джип се заби в ТИР, има пострадал

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Никола Бургазлиев отново се изправя пред съда

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Никола Бургазлиев отново се изправя пред съда

Един човек е загинал, а друг е с опасност за живота след 26 катастрофи през последното денонощие

Един човек е загинал, а друг е с опасност за живота след 26 катастрофи през последното денонощие

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Водещи

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 1 минута
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 11 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 24 минути
Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

  • Преди 38 минути
ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

  • Преди 47 минути
Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

  • Преди 58 минути
ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

  • Преди 1 час
Хърватия, Северна Македония и Босна спряха временно българска БЦЖ ваксина

Хърватия, Северна Македония и Босна спряха временно българска БЦЖ ваксина

Саудитската коалиция нанесе удари по 82 обекта на хутите в Йемен

Саудитската коалиция нанесе удари по 82 обекта на хутите в Йемен

  • Преди 1 час