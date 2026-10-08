23 тежки катастрофи за денонощие: Един загинал и 40 ранени

Един човек е загинал, а 40 са пострадали при 23 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през последното денонощие. Това показват данните на Министерството на вътрешните работи, цитирани от БТА.

В София са регистрирани две тежки и 36 леки катастрофи, при които са ранени двама души.

От началото на октомври 12 души са загубили живота си на пътя, а 193 са пострадали при пътни инциденти.

Статистиката от началото на 2026 г. показва 381 загинали и 6594 ранени при катастрофи в страната.

Данните на МВР сочат и увеличение на жертвите спрямо миналата година. За същия период на 2025 г. загиналите са били 334, което означава, че през настоящата година смъртните случаи на пътя са с 47 повече.