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Aвтобус катастрофира край Павел баня, има ранени

Aвтобус катастрофира край Павел баня, има ранени
БТА

Пострадали са девет души

Пътнически автобус катастрофира на територията на община Павел баня, съобщава НОВА ТВ. Инцидентът станал в село Асен.

Общо девет души са пострадали - пътниците са били 8 и шофьора на автобуса. 

Той е на 70 години - тестван е за употреба на алкохол с техническо средство - уредът е отчел 0.12 промила.

Хората са пътували към работните си места в Казанлък, когато автобусът внезапно се е преобърнал.

Част от пострадалите са на мястото на катастрофата и разказват, че всичко се е случило за секунди.  

На място има екипи на полицията, медици и екип на пожарната. Движението в района не е ограничено, но се извършва с повишено внимание. 

Един е загинал, а 28 души са ранени при 26 пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие, съобщиха по-рано от Министерството на вътрешните работи.

В София са станали шест тежки и 30 леки катастрофи, при които има един загинал и петима ранени (един от тях е с опасност за живота). 

От началото на месеца в страната е имало 135 катастрофи, при които са загинали 11 души, а 154 са ранени.

От началото на годината загиналите са 380, а ранените 6554, при 5299 пътни произшествия. 

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на миналата година се отчитат 47 повече загинали тази година.

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