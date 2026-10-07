Aвтобус катастрофира край Павел баня, има ранени

Пътнически автобус катастрофира на територията на община Павел баня, съобщава НОВА ТВ. Инцидентът станал в село Асен.

Общо девет души са пострадали - пътниците са били 8 и шофьора на автобуса.

Той е на 70 години - тестван е за употреба на алкохол с техническо средство - уредът е отчел 0.12 промила.

Хората са пътували към работните си места в Казанлък, когато автобусът внезапно се е преобърнал.

Част от пострадалите са на мястото на катастрофата и разказват, че всичко се е случило за секунди.

На място има екипи на полицията, медици и екип на пожарната. Движението в района не е ограничено, но се извършва с повишено внимание.

Един е загинал, а 28 души са ранени при 26 пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие, съобщиха по-рано от Министерството на вътрешните работи.

В София са станали шест тежки и 30 леки катастрофи, при които има един загинал и петима ранени (един от тях е с опасност за живота).

От началото на месеца в страната е имало 135 катастрофи, при които са загинали 11 души, а 154 са ранени.

От началото на годината загиналите са 380, а ранените 6554, при 5299 пътни произшествия.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на миналата година се отчитат 47 повече загинали тази година.