Километрично задръстване след катастрофа на бул. „Цариградско шосе“

Катастрофа между лек автомобил и такси на столичния бул. „Цариградско шосе“ в посока Пловдив доведе до километрична колона от автомобили.

По първоначална информация леката кола е ударила таксиметровия автомобил отзад.

Въпреки че става въпрос за леко пътнотранспортно произшествие, колоната от автомобили е значителна - тя започва от Орлов мост и достига до бившия хотел „Плиска“, в района на който е станал инцидентът.