Омбудсманът на Бургас пита работи ли Транспортната лекарска комисия - ТОЛЕК

Граждани от Бургас и региона сигнализират, че Транспортната областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) в Бургас е преустановила дейността си от 1 октомври тази година. Това съобщиха от пресофиса на обществения посредник на Бургас Тодор Стамболиев.

За извършване на специализирана медицинска експертиза гражданите са насочвани към комисията в Горна Оряховица.

В писмо до директора на Националната многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III“ Стамболиев поставя въпроси дали комисията в Бургас действително е преустановила работа, на какво основание и по какви причини е взето решението, ако действително е налице преустановяване на работата. Той настоява да бъде уточнено дали промяната е временна или окончателна.

Жалбите, които е получил общественият посредник, са от граждани, на които предстои установяване на физическата годност за управление на моторно превозно средство, включително във връзка с издаване или подновяване на свидетелство за управление. Информацията за преустановяването на дейността на комисията в Бургас все още подлежи на официално потвърждение, подчертава Стамболиев.

„Като Обществен посредник на Община Бургас считам, че организацията на тази дейност следва да бъде изградена така, че достъпността на услугата да бъде реална, а не само формално осигурена“, посочва той.