Пиер-Емил Хойберг заяви, че Олимпик Марсилия ще търси победа срещу Левски в петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Датският национал седна до треньора Брюно Женезио на пресконференцията преди двубоя, след като пропусна загубата с 2:3 от Льо Ман заради заболяване. Срещата е в четвъртък, 26 ноември, от 19:45 часа българско време на “Стад Велодром”.

“Това е мач от европейските турнири, труден двубой. Двата отбора не са в челото на класирането и имат нужда от точки. Играем у дома и знаем, че трябва да направим всичко, за да победим. Знаем отговорностите си”, каза Хойберг.

Халфът похвали съотборника си Точукво Нади и посочи, че по-малкият състав на Марсилия дава шанс на младите футболисти да получат повече игрово време. Според него опитните играчи могат да им служат за пример с отношението си към ежедневната подготовка. Хойберг оцени и работата на Женезио, като открои ясните му изисквания и вниманието към детайлите.

Датчанинът коментира и съобщенията, че може да напусне клуба. Той заяви, че през лятото е искал да остане и че се гордее да носи екипа на Марсилия. “Радвам се всеки път, когато играя. Докога ще е така? Не мога да кажа. Но ще дам всичко, докато играя за ОМ”, добави Хойберг.

Полузащитникът припомни, че отборът е загубил пет от първите си шест мача през сезона, и подчерта колко важна е била подкрепата от трибуните в този период. Попитан дали би намалил заплатата си, той заяви, че иска да помогне на клуба и предпочита финансовите въпроси да се обсъждат извън медиите.