Министерският съвет отпусна 3 957 073 евро за физическа активност и спорт на над 800 000 деца и ученици. Финансирането е предназначено за детските градини и училищата и ще подпомогне както заниманията в рамките на учебния процес, така и подготовката и участието в спортни състезания.

Средствата се определят за всяка бюджетна година въз основа на проекти, разработени от самите образователни институции. Проектите могат да включват дейности по физическо възпитание, спорт и спортен туризъм в системата на предучилищното и училищното образование.

Според правителствената пресслужба целта е децата и учениците да бъдат насърчени да спортуват редовно и да изградят траен навик за физическа активност.