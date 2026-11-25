Старши треньорът на Олимпик Марсилия Брюно Женезио определи домакинството на Левски като възможност отборът му да отговори на загубата с 2:3 от Льо Ман. Двубоят от петия кръг на основната фаза на Лига Европа е в четвъртък, 26 ноември, от 19:45 часа българско време на “Стад Велодром”.

Женезио открои качествата на Левски и посочи, че Марсилия трябва да използва домакинското си предимство, като запази концентрация до последния съдийски сигнал. Според него победата над Байер Леверкузен е върнала отбора в борбата за класиране напред.

“Те са отбор, който играе добре, имат добри футболисти, испански треньор, а знаем добре стила на испанците. Но имат и слабости, които ще се опитаме да използваме”, каза французинът за “сините”.

Марсилия водеше с 2:0 до 70-ата минута срещу Льо Ман, преди да допусне три гола. Женезио отчете, че тимът се е прибрал прекалено дълбоко в заключителната част на мача. Той посочи нуждата от по-добър баланс между фланговите играчи и халфовете при изграждането на атаките и призова футболистите си да запазват спокойствие, когато съперникът поеме инициативата.

“Много съм внимателен със статистиката, но е безспорно, че допускаме твърде много положения пред вратата си”, призна наставникът.

Женезио потвърди, че Пиер-Емил Хойберг е възстановен, и подчерта значението на опита му за отбора. Емерсон Палмиери продължава да се възстановява, а Дерек Корнелиус се е завърнал и работи по индивидуална програма. Треньорът похвали и Пайшао за приноса му в защита и за това, че дава дълбочина на атаката.

Французинът очаква подкрепа от трибуните и вижда в европейските двубои възможност младите футболисти да натрупат опит по-бързо. По думите му отборът трябва да се отблагодари на привържениците с представянето си срещу Левски.