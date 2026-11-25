Сериозна акция в Истанбул доведе до ареста на 23 души при разследване за наркотици и проституция, насочено срещу популярни фигури от бизнеса и светските среди. Операцията е проведена по разпореждане на истанбулската прокуратура, която е издала заповеди за задържане на общо 35 заподозрени, информира вестник „Нефес“.

В ареста са попаднали редица влиятелни предприемачи от секторите на сигурността, корабоплаването, медиите, модата и развлекателната индустрия. Сред най-известните имена е Ибрахим Изет Йозилхан – член на Управителния съвет на холдинга „Анадолу груп“ (Anadolu Grubu) и заместник-председател на водещата бизнес организация в страната ТЮСИАД (Турската конфедерация на индустриалците и бизнесмените).

Полицията е задържала също Ибрахим Йълмаз, основател на компанията в сферата на сигурността „Армед холдинг“ (Armed Holding), както и Ердал Бозкуш, собственик на агенцията за организиране на концерти и фестивали „Атлантис япъм“ (Atlantis Yapım). Сред арестуваните фигурира и Сехер Гроте Севдишан, съдружник в дружеството за морски транспорт, логистика и пристанищни услуги „Батънак дениджилик“ (Batınak Denizcilik).

Акцията е засегнала и представители на шоубизнеса и модната индустрия. Задържани са Муамер Капуджуоглу, председател на Управителния съвет на издателската група „Клас Медиа Груп“ (Klass Medya Grubu), специализирана в светски и лайфстайл издания, както и дизайнерката и предприемач Пънар Бент – основател на едноименната модна марка за булчински, вечерни облекла и висша мода, занимаваща се и с международен маркетинг.

От прокуратурата в мегаполиса уточняват в официално съобщение, че издирването на останалите лица продължава. „Издадената заповед е за задържане за общо 35 заподозрени, като разследването продължава във всичките му аспекти, за което се уведомява обществеността“, цитира институцията вестник „Нефес“.