Оттеглете бюджета за 2027 г., приемете нашия план и нека бюджетният дефицит бъде под 3% от БВП. Това поиска от премиера Румен Радев Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България" и член на ПГ на "Демократична България".

Мирчев посочи пред медиите в кулоарите на парламента, че още за бюджета за 2026 г. са предложили план, с който да не се повишава бюджетният дефицит и това да не доведе до по-голямо задлъжняване и рискове пред държавата, но той не е бил приет.

Според Мирчев Европейската комисия е категорична, че проектобюджетът за 2027 г. е вреден за българските граждани.

Мартин Димитров коментира, че данъците, които въвежда правителството на Радев, ще струват по 300 евро на човек през 2027 г. По думите му цялата сметка води до обедняване, надолу и до тежко приземяване. Според него бюджетът трябва да се пренапише.