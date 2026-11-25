Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев днес обяви нова голяма инвестиция от Турция в България. Компанията „ТУСАШ Енджин Индъстрис" ще изгради завод за самолетни двигатели в Пловдив.

"Инвестиция на стойност 90 млн. долара във високотехнологично производство на компоненти за авиационни двигатели ще бъде реализирана в Пловдив", съобщи на брифинг днес министърът на икономиката Александър Пулев. Проектът е на турската компания TUSAŞ Engine Industries с участието на американската GE Aerospace.

Компанията майка - ТУСАШ (TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) е държавната авиокосмическа и отбранителна компания на Турция.

Базирана в Анкара, тя е водещият технологичен център в областта на летателните апарати и космическите системи. Разработва и произвежда изтребители от пето поколение KAAN, учебно-бойни самолети (HÜRJET и HÜRKUŞ), разузнавателни и бойни дронове - ANKA, ANKA III и AKSUNGUR, вертолети, сателити за наблюдение и комуникация. Произвежда авиационни компоненти и двигатели за световни гиганти като Airbus и Boeing.

Турската авиационна компания TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) е основана на 28 юни 1973 г. към Министерството на промишлеността и технологиите с цел намаляване на зависимостта на Турция от чужбина в областта на отбранителната индустрия, е посочено на сайта на компанията.

Във връзка с решението за използване на самолети F-16, за да се удовлетворят нуждите на турските Военновъздушни сили от бойни самолети, през 1984 г. TUSAŞ създава TAI (TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) – турско-американско дружество с общи инвестиции, учредено за срок от 25 години. Неговата задача е да произвежда самолетите F-16, да интегрира системите на борда им, да провежда летателни изпитания и да доставя самолетите на турските Военновъздушни сили.

Преди изтичането на 25-годишния период, през 2005 г., чуждестранните акции на TAI са купени от турските акционери, след което компанията е преструктурирана. В рамките на този процес TAI и TUSAŞ се обединяват и разширяват дейността си под името TUSAŞ – Турска авиационна и космическа индустрия АД.

Компанията се превръща в технологичен център на Турция в областта на авиацията и космическата индустрия, като развива дейност в следните направления:

разработване на авиационни и космически системи;

модернизация;

производство;

интегриране на системи;

поддръжка през целия жизнен цикъл на системите.

Турската авиационна и космическа индустрия е сред 100-те водещи компании в света в този сектор. В зависимост от конкретните проекти, дейността ѝ е организирана в следните групи: