Сметната палата се самосезира след огласените нарушения в Четвърта градска болница в София и планира да включи одит на лечебното заведение в годишната си програма за 2027 г. Тя трябва да бъде приета през декември.

Решението идва след оповестените от общински съветници констатации от проверка на дирекция "Вътрешен одит" към Столичната община, която е установила редица сериозни проблеми в управлението на болницата.

Сред огласените нарушения са тежкото финансово състояние на лечебното заведение, данни за конфликт на интереси, злоупотреби със средства за обезщетения, неправомерно увеличаване на заплати и сключване на договори с приближени фирми.

Припомняме, че общинските съветници Борис Бонев и Ваня Григорова представиха информация за предполагаеми нарушения, включително отчитане на 15-часови работни дни и изплащане на възнаграждения за хиляди евро.

Беше обявено и намерение материалите от проверката да бъдат изпратени до Софийската градска прокуратура и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).

От Сметната палата подчертават, че институцията е независима при планирането на своята одитна дейност и не извършва проверки по поръчка на външни лица или организации.

Годишната програма се приема самостоятелно, като единствено Народното събрание има право с решение да възложи до пет допълнителни одита годишно.

При определянето на обектите за проверка се вземат предвид общественият интерес, размерът на управляваните публични средства, сигналите за нарушения и рискът от сериозни последици за публичния сектор.

Според одитната институция огласените констатации за Четвърта градска болница са достатъчно основание да бъде планирана проверка през следващата година.

Предстои през декември да стане ясно дали одитът ще бъде окончателно включен в програмата на Сметната палата за 2027 г.