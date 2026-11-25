Гръцките власти издирват 24-годишен български гражданин, изчезнал след влизането си в Гърция в петък. Мъжът е бил забелязан за последно в района на Като Неврокопи, близо до границата с България, съобщават гръцките медии.

По информация на телевизия „Стар“ българинът е пътувал до района на селището Перитори, за да се срещне със свой работодател и да получи дължими му пари.

В издирвателната операция участват служители на полицейската дирекция в Драма и на местния полицейски участък в Като Неврокопи. Включени са и специално обучени кучета.

Междувременно в района е открит микробусът, с който младият мъж е пристигнал в Гърция. Според местния информационен сайт „Вория“ превозното средство е намерено в понеделник. В него обаче не са открити личните документи и мобилният телефон на българина. Телефонът е изключен от събота вечер.

Според показанията на работодателя двамата са се срещнали, след което отишли до банкомат, откъдето българинът получил дължимата сума. Телевизия „Стар“, позовавайки се на свои източници, посочва, че парите са били между 100 и 150 евро. След това двамата се разделили.

Междувременно в Като Неврокопи са пристигнали множество автомобили от България с хора, които се включили в търсенето на изчезналия си сънародник.

Гръцките медии опровергават появилите се слухове за откриване на тялото на българина на различни места, като подчертават, че до момента подобна информация не е потвърдена.

Според публикациите българският гражданин и гръцкият му работодател са поддържали както професионални, така и приятелски отношения.