Президентът на САЩ Доналд Тръмп разпали отново глобалното търговско напрежение в сряда, като предложи нови мита срещу големи търговски сили, включително Китай, предава Ройтерс.

Администрацията му предложи налози върху 14 търговски партньори, за да се бори с това, което нарича структурен свръхкапацитет в промишлеността. Най-високата ставка от 20% ще засегне Китай, когото Вашингтон обвинява, че залива световните пазари с евтин износ на всичко – от стомана до електромобили и соларни продукти.

„Знаем, че тези действия не им харесват, но ние търсим стабилност с китайците. Китай търси стабилност с нас“, заяви високопоставен американски служител и добави, че срещата на Тръмп с китайския президент Си Дзинпин миналата седмица е била „наистина страхотна“.

По-рано Пекин потвърди позицията си против „търговските войни“ и отхвърли тезата за свръхкапацитета, но се въздържа от заплахи за ответни мерки.

„Така нареченият „свръхкапацитет“ е фалшив проблем и Китай се противопоставя на използването му като претекст за политическа манипулация“, заяви говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзякун, призовавайки двете най-големи икономики в света да поддържат стабилни отношения.

Високопоставеният представител на САЩ посочи, че администрацията е предложила мита още за Бангладеш, Камбоджа, Европейския съюз, Индия, Индонезия, Япония, Южна Корея, Малайзия, Сингапур, Швейцария, Тайван, Тайланд и Виетнам. Засега Мексико и Норвегия са изключени от новите налози.

Новите мита ще бъдат съобразени с вече договорените търговски споразумения с администрацията на Тръмп и няма да се натрупват върху някои от предишните тарифни кръгове, което предполага, че много държави може да не усетят драстично увеличение на разходите за търговия със САЩ.

Въпреки това перспективата за нови търговски тежести натежа на фондовите пазари в сряда, докато ралито при технологичните акции продължи да губи инерция. Глобалният индекс на MSCI се понижи с 0,5%.

„Това е поредното напомняне, че докато правното основание за митата непрекъснато се променя, американският протекционизъм става все по-труден за овладяване“, написаха анализаторите на банка ING.

Митата на Тръмп допринесоха за по-високите цени на потребителските стоки в Съединените щати, а проучване на Ройтерс/Ипсос след загубите на републиканците на междинните избори през ноември показа, че 62% от анкетираните биха подкрепили усилията за тяхната отмяна.

Но Тръмп отдавна даде заявка за план за възстановяване на налозите, които Върховният съд на САЩ отмени през февруари. Последните мерки идват след осеммесечно разследване за нелоялни търговски практики по Раздел 301.

Американският представител уточни още, че новите мита няма да надвишават тарифните ограничения в нито едно търговско споразумение, сключено с администрацията на Тръмп – включително тавана от 20% за Китай по време на втория мандат на Тръмп съгласно едногодишното примирие с Пекин, което изтича на 10 януари.

Налозите няма да се прилагат и за китайски внос на стойност около 30 милиарда долара, за който САЩ обмислят намаляване на митата в рамките на двустранен процес, допълни служителят. Те обаче ще се добавят към митата върху Китай, въведени по време на първия мандат на Тръмп, които възлизат на приблизително 25%.

Предложените налози също така няма да се наслагват върху митата от 10% или 12,5%, които администрацията наложи през юли на по-широка група от 60 търговски партньори заради твърдения за занижен контрол върху законите срещу принудителния труд. Конкретните ставки предстои да бъдат публикувани във Федералния регистър на САЩ в сряда.

Тарифните ставки ще бъдат съобразени и с търговските споразумения, подписани от други партньори, отбеляза служителят – включително тавана от 15%, договорен от ЕС, Япония, Южна Корея и Тайван, както и тавана от 19%, договорен от Малайзия.