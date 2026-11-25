„Булгаргаз“ ще предложи по-ниска цена на природния газ от предложената в първоначалното си заявление, съобщи изпълнителният директор на дружеството Георги Татарски по време на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). На 10 ноември „Булгаргаз“ подаде заявление до енергийния регулатор за цена от 66,83 евро за мегаватчас през декември, което е поскъпване от 14,38 на сто спрямо ноември.

Татарски не посочи конкретна цена днес с мотива, че до края на месеца остават още няколко дни.

Рано е да дадем окончателна цена, но дружеството ще направи всичко възможно и ще използва всичките си резерви, за да постигнем по-добра цена от тази, която заявихме на 10 ноември, каза той.

Татарски допълни, че в портфолиото на „Булгаргаз“ основният елемент е природният газ, доставян с кораби през пристанищата в Турция и Гърция, като съставлява над 70 на сто от микса.

Той коментира, че цената на природния газ на хъба TTF в Нидерландия вече надмина психологическата граница от 100 евро за мегаватчас.

Количеството, с което разполагаме в хранилището „Чирен“, е ограничено и ние сме го разпределили за целия зимен период, като то не може да повлияе силно на предложението за цената за декември, което ще направим до края на месеца, допълни Татарски.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски призова „Булгаргаз“ да направи всичко възможно и да използва всичките си резерви при подаването на окончателното си заявление за цената, така че повишението ѝ да не е голямо.

Той насрочи закрито заседание на КЕВР на 1 декември, на което ще бъде окончателно утвърдена цената, на която „Булгаргаз“ ще продава горивото на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

„Булгаргаз“ предлага цената на природния газ за декември да е 66,83 евро за мегаватчас без цените за достъп и пренос, акциз и ДДС.

В обосновката си дружеството посочва, че предложената цена е с над 20 процента по-ниска от цените на европейските газови пазари.

При формирането на цената са отчетени заявените от клиентите количества природен газ за декември, които ще бъдат осигурени по договора с азербайджанската компания, от терминала за втечнен природен газ край Александруполис, чрез доставки на втечнен природен газ през Турция и от подземното газово хранилище „Чирен“.