„Булгаргаз“ предлага цената на природния газ за декември да е 66,83 евро за мегаватчас спрямо утвърдената от КЕВР цена от 58,43 евро за мегаватчас през ноември, се посочва в заявлението на дружеството, публикувано в регистъра на КЕВР.

Предложената цена е за продажбите на „Булгаргаз“ е без цените за достъп и пренос, акциз и ДДС.

В обосновката си дружеството посочва, че предложената цена е с над 20% по-ниска от цените на европейските газови пазари.