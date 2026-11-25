Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани заяви, че плеймейкърът Джамал Мусиала не е безразличен към коментарите относно здравословното му състояние, които се появиха в медиите в последните дни.

Германският национал колабира на два пъти по време на предсезонната подготовка на баварците и бе установено, че има форма на епилепсия. Той пропусна голяма част от мачовете на тима от началото на сезона, а в тези, в които игра, не впечатли с представянето си. По тази причина бившият президент на клуба Ули Хьонес заяви, че трябва да бъде намерен начин Мусиала да бъде освободен.

"Наясно сме, че той няма как да бъде безразличен към случващото се. Той е човек. Добрата новина е, че ние се намира в тунел и понякога в неговия край има светлина", коментира Компани.

Белгиецът насочи вниманието на журналистите към предстоящия мач с Лил и заяви, че тимът е фокусиран върху предстоящата среща от Шампионската лига.

"Имаме достатъчно много опит в нашия състав. Няма да променим плана си и всичко ще се реши на терена."

Добрата новина за Компани преди визитата в Северна Франция е завръщането в състава на Луис Диас, който не е играл от октомври. Аут обаче са цял куп основни играчи, начело с носителя на Златната топка Хари Кейн, капитанът Мануел Нойер, Майкъл Олисе, Серж Гнабри, Алфонсо Дейвис и Исмаел Сайбари.