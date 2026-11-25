Очаква се днес Окръжната прокуратура в Бургас да поиска постоянното задържане под стража на 66-годишния шофьор, обвинен за тежката катастрофа на АМ „Тракия“, при която загина училищна директорка от Карнобат.

Според данните от автомобилната експертиза мъжът се е движил със скорост от 251 км/ч, когато е застигнал и блъснал автомобила на 62-годишната жена. И двамата са пътували в посока Бургас, а пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни.