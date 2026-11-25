Последните промени в Левски няма да засегнат спортния директор Георги Костадинов, научи ТАРАЛЕЖ. Бившият полузащитник запазва поста си засега. Костадинов ще работи с новия Футболен директор на "сините" Енрико Пареше и главния скаут Алесио дел Сарто.

Над тях ще бъде Еду Гаспар, който е част от Съвета на директорите на шампионите. Основната дума в спортно-технически план ще бъде на бившия футболист на Арсенал и Пареше.

Георги Костадинов беше назначен на поста си през лятото, след като сложи край на своята футболна кариера.

В последните дни от "Герена" си тръгнаха скаутите Красимир Петров и Георги Коруджиев, както и маркетинговия директор Виктор Викторов.

От предишното ръководство остава и Даниел Боримиров. Той е част от Съвета на директорите на "сините".