Повреда в наземна радарна система забави стотици полети на международното летище „О’Хеър“ в Чикаго във вторник. Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) предупреди, че при струпване на трафик кацанията може отново да бъдат временно преустановени.

По-рано през деня FAA спря повечето пристигащи полети. Средното закъснение достигна 47 минути, а някои самолети трябваше да изчакат във въздуха до половин час преди кацане. Според администрацията проблемът можеше да продължи до 08:00 ч. в сряда българско време.

Техници работят по възстановяването на системата ASDE-X, която ръководителите на въздушното движение използват, за да следят самолетите и наземните превозни средства по пистите и рулежните пътеки.

По данни на FlightAware са били забавени 373 полета, или около 13% от всички полети на летището. Повредата настъпи в най-натоварения ден за въздушния трафик около Деня на благодарността според FAA. „О’Хеър“ е основен възел за American Airlines и United Airlines.

На 13 ноември друга техническа повреда наложи спиране на излитанията в цялата страна за близо пет часа. Тогава бяха отменени над 18 000 полета и бяха засегнати повече от 1,5 милиона пътници.