ОИК – Варна изчака момента, след който не могат да бъдат насрочени частични избори. Това заяви бившият председател на ЦИК Александър Андреев пред БНТ по повод отзоваването на Благомир Коцев от поста кмет на Варна.

"Общинската избирателна комисия изчака момента, след който вече няма да могат да бъдат насрочвани частични избори. Това в определена степен засяга и избирателите в общината", каза той.

Според Андреев е било възможно да бъде проведен частичен местен вот. "Ако правомощията на кмета бяха прекратени по-рано и имаше произнасяне, което да потвърди решението на Общинската избирателна комисия, щеше да има възможност да се проведат нови избори в община Варна и избраният нов кмет да встъпи в длъжност. В настоящия случай обаче това изчакване води до невъзможност за избор на нов кмет и съответно до назначаването на такъв", допълни Андреев.