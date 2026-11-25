Северна Корея е експулсирала ръководителя на дипломатическото представителство на Швейцария в Пхенян, съобщи външното министерство на Корейската народнодемократична република (КНДР), цитирано от Ройтерс.

В изявление министерството посочва, че мярката е в отговор на решението на Швейцария да включи Международния детски лагер в Сондоуон в санкционния си списък. Пхенян определи това решение като открит враждебен акт.

Миналата седмица “Гласът на Америка” съобщи, че Швейцария е включила детския межународен лагер в Сондоуон в санкционния си списък заради сътрудничество със свързани с Русия групи за трансфер на деца от окупираните от Русия райони на Украйна.

От 2023 г. Северна Корея значително задълбочи отношенията си с Русия. Смята се, че е изпратила оръжия и войници в подкрепа на Москва във войната срещу Украйна в рамките на договора за всеобхватно стратегическо партньорство, подписан от лидерите на двете страни през 2024 г., припомня Ройтерс.