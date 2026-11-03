Северна Корея тества касетъчна бойна глава за стратегически крилати ракети

Северна Корея е провела изпитание на касетъчна бойна глава, предназначена за стратегически крилати ракети, съобщи севернокорейската държавна агенция КЦТА.

Тестът е бил осъществен в понеделник. По информация на агенцията бойната глава разполага с мощност, която позволява поразяването на територия с площ от 5 до 6 хектара (50–60 декара).

От КЦТА твърдят, че при използване на пълния ѝ капацитет тя може да унищожи целия район, определен за поразяване.

Според германската информационна агенция ДПА съобщените от Пхенян резултати не са потвърдени от независими източници.

Това е второто подобно изпитание в рамките на няколко дни. В събота Северна Корея съобщи за тест на касетъчна бойна глава, която може да бъде монтирана и на тактически балистични ракети.

Изстрелването на балистични ракети от Северна Корея е забранено с редица резолюции на Съвета за сигурност на ООН.