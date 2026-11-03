416 души са загинали при катастрофи от началото на годината

Двама души са загинали, а 39 са пострадали при 30 пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

В София са регистрирани 30 леки катастрофи, няма пострадали и тежки пътни инциденти.

От началото на месеца произшествията са 40, при които загиналите са трима, а ранените 55.

От началото на годината катастрофите са 5813, а загиналите и пострадалите в тях съответно 416 и 7205.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат 41 повече загинали тази година.