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416 души са загинали при катастрофи от началото на годината

416 души са загинали при катастрофи от началото на годината
БТА

От началото на месеца произшествията са 40, при които загиналите са трима, а ранените 55

Двама души са загинали, а 39 са пострадали при 30 пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

В София са регистрирани 30 леки катастрофи, няма пострадали и тежки пътни инциденти. 

От началото на месеца произшествията са 40, при които загиналите са трима, а ранените 55.

От началото на годината катастрофите са 5813, а загиналите и пострадалите в тях съответно 416 и 7205. 

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат 41 повече загинали тази година.

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