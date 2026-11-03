След убийството на куче в София излезе наяве и друг случай на агресия от същия мъж

Още един случай на агресия от страна на мъжа, убил малко куче в столичния квартал „Кръстова вада“, стана публично известен. Таня Божкова е сред потърпевшите. Тя разказва, че мъжът изритал нейния померан, тежащ едва 2 килограма, след което отправил заплахи към нея. Още същия ден жената и семейството ѝ подали жалба в полицията и предали запис от охранителна камера.

Инцидентът се случил в петък сутринта, докато Таня Божкова разхождала померана си по тротоара пред кооперацията, в която живее мъжът.

„Беше нормална разходка, просто преминавахме по тротоара. Кучето не е извършвало никакви физиологични нужди и не е минавало през тревни площи. Забелязах, че има човек, който стои и ни дебне. В един момент започна да крещи: „Разкарай се от тука, ма“ и други обиди. Физическата агресия беше единствено и само към кучето ми. Изрита го изключително силно отдолу по коремчето и то хвръкна на половин метър височина“, сподели Божкова в ефира на NOVA.

След като изритал кучето, мъжът започнал да заплашва и самата Божкова, че ще последва същото. „Единственото, което успях да направя в този момент, е да се мобилизирам и да му кажа, че зад главата ми има камера и всичко това е записано. След това въпросният просто си тръгна“, разказа жената.

За щастие, кученцето оцеляло след нападението.

Тя отбеляза, че жалбата е подадена още същия ден - два дни преди смъртоносния инцидент с другото куче. Тя и семейството ѝ предоставили на институциите и полицията видеозапис от случилото се.

По думите на Божкова това не е изолиран случай. С нея вече се свързали и други жени, станали жертва на агресия от същия човек. Сред тях е собственичка на два френски булдога, която била нападната по абсолютно идентичен начин, само минута преди инцидента с померана.

„Щом ти си склонен да изпитваш агресия към двукилограмово, беззащитно същество и да причиниш това, което той причини на семейството от неделя, това означава, че имаш абсолютната възможност да го причиниш и на дете, и на човек“, заяви Божкова.

Стотици граждани изразиха недоволството си и се включиха в протест снощи в столичния квартал „Кръстова вада“ след смъртта на малко куче, настъпила след ритник от мъж.

Полицията издирва извършителя, за когото междувременно стана ясно, че е нападал и други домашни любимци в района.

С искане за ефективно наказание десетки граждани и собственици на кучета се събраха на протест пред дома на мъжа.