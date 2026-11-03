Калифорния може да стане първият щат в САЩ с данък върху богатството на милиардерите

Калифорния може да се превърне в първия американски щат, въвел данък върху нетното богатство на милиардерите. Предложението се подлага на гласуване и вече предизвика сериозни разногласия сред демократическите лидери, както и една от най-скъпите кампании около щатски референдум в историята на САЩ, съобщи Асошиейтед прес.

Инициативата предвижда еднократно облагане с 5% на състоянието на жителите на Калифорния, чието нетно богатство надхвърля 1 млрд. долара. Основната част от събраните средства ще бъде насочена към компенсиране на намаленото федерално финансиране за здравеопазване.

Губернаторът на щата Гавин Нюсъм обаче се противопостави на предложението. Според него подобен данък може да принуди най-богатите жители да напуснат Калифорния, което би довело и до загуба на значителни данъчни приходи.

Кампанията срещу инициативата разполага с финансов ресурс приблизително десет пъти по-голям от този на нейните поддръжници. Значителни средства са осигурени от представители на технологичния сектор и инвеститори в рисков капитал, които подкрепят политически комитет, настояващ за отхвърлянето на налога.

Част от милиардерите вече предприемат действия за ограничаване на връзките си с щата. Сред тях са съоснователите на Google Сергей Брин и Лари Пейдж, които започнаха да пренасочват дейността си извън Калифорния след обявяването на инициативата.

Марк Зукърбърг от своя страна е заявил намерение да остане в щата още осем години. Той е постигнал и споразумение с Meta, което би му позволило да покрие евентуалното данъчно задължение, без да се разделя с дела си в компанията.

Поддръжниците на налога, сред които водеща роля има синдикатът SEIU United Healthcare Workers West, смятат, че допълнителните приходи са необходими за компенсиране на очакваните съкращения във федералното финансиране.

Според изчисленията на синдиката в следващите пет години Калифорния може да загуби около 100 млрд. долара федерални средства за здравеопазване.

Обществените нагласи остават разделени

Данните от проучване на Public Policy Institute of California, проведено в средата на октомври, показват лек превес на противниците на предложението сред вероятните избиратели. 52% от анкетираните заявяват, че не подкрепят въвеждането на данъка, докато 46% са на противоположното мнение.

Резултатите се различават от тези при предишното проучване на института в началото на септември. Тогава 52% от вероятните избиратели са подкрепяли инициативата, а 46% са били против нея.

Дори мнозинството да гласува в подкрепа на данъка, той може да не бъде въведен. В бюлетината са включени още две предложения, които имат за цел да блокират действието му. Ако поне едно от тях получи повече гласове „за“, първоначалната инициатива няма да влезе в сила.

Двете мерки са подкрепени от политическия комитет Building a Better California. Те предвиждат ограничения върху въвеждането на нови данъци върху финансови активи и друго лично имущество, като недвижимите имоти са изключени.

Комитетът е набрал над 333 млн. долара за кампанията си, като приблизително 30% от средствата са осигурени от Сергей Брин.