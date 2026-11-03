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Междинните избори в САЩ: Тръмп рискува да загуби контрола над Конгреса

Междинните избори в САЩ: Тръмп рискува да загуби контрола над Конгреса
АР/БТА

Избирателите трябва да определят състава на всичките 435 места в Камарата на представителите, както и на 35 от общо 100-те места в Сената

Американските граждани гласуват днес на междинните избори, които ще определят политическия баланс във Вашингтон през оставащите две години от президентския мандат на Доналд Тръмп. Основният залог е кой ще контролира двете камари на Конгреса, съобщава ДПА.

Вотът ще покаже дали републиканците ще запазят мнозинството си и ще продължат да подкрепят законодателните инициативи на президента, или демократите ще успеят да спечелят контрол над Конгреса и да ограничат влиянието на Белия дом.

Избирателите трябва да определят състава на всичките 435 места в Камарата на представителите, както и на 35 от общо 100-те места в Сената. Резултатите ще бъдат и важен показател за общественото отношение към управлението на Тръмп.

По време на предизборната кампания Доналд Тръмп призова избирателите да подкрепят кандидатите на Републиканската партия, като подчерта личната си ангажираност с резултата от вота. В същото време социологическите проучвания отчитат спад в рейтинга на президента, което дава надежди на демократите за по-силно представяне на изборите.

Ако демократите спечелят мнозинство в едната или в двете камари, те ще получат възможност да блокират част от законодателните планове на президента и да засилят контрола върху неговата администрация. Това може да включва започване на разследвания и изслушвания на представители на изпълнителната власт под клетва.

Контролът над Сената би дал на демократите и възможност да възпрепятстват утвърждаването на кандидатите на Тръмп за федерални съдии, ограничавайки влиянието му върху съдебната система.

Резултатите от изборите могат да имат отражение и върху външната политика на САЩ. Евентуално мнозинство на демократите в двете камари би могло да улесни европейските съюзници на Вашингтон в усилията им за запазване на американската подкрепа за Украйна и укрепване на сътрудничеството в рамките на НАТО. И по двете теми позициите и действията на Тръмп породиха несигурност сред партньорите на САЩ.

Паралелно с вота за Конгреса в редица американски щати се провеждат и избори за губернатори. Сред тях са Калифорния, Аризона и Мичиган, където избирателите ще определят ръководителите на изпълнителната власт на щатско ниво.

 
 
 

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