Междинните избори в САЩ: Тръмп рискува да загуби контрола над Конгреса

Американските граждани гласуват днес на междинните избори, които ще определят политическия баланс във Вашингтон през оставащите две години от президентския мандат на Доналд Тръмп. Основният залог е кой ще контролира двете камари на Конгреса, съобщава ДПА.

Вотът ще покаже дали републиканците ще запазят мнозинството си и ще продължат да подкрепят законодателните инициативи на президента, или демократите ще успеят да спечелят контрол над Конгреса и да ограничат влиянието на Белия дом.

Избирателите трябва да определят състава на всичките 435 места в Камарата на представителите, както и на 35 от общо 100-те места в Сената. Резултатите ще бъдат и важен показател за общественото отношение към управлението на Тръмп.

По време на предизборната кампания Доналд Тръмп призова избирателите да подкрепят кандидатите на Републиканската партия, като подчерта личната си ангажираност с резултата от вота. В същото време социологическите проучвания отчитат спад в рейтинга на президента, което дава надежди на демократите за по-силно представяне на изборите.

Ако демократите спечелят мнозинство в едната или в двете камари, те ще получат възможност да блокират част от законодателните планове на президента и да засилят контрола върху неговата администрация. Това може да включва започване на разследвания и изслушвания на представители на изпълнителната власт под клетва.

Контролът над Сената би дал на демократите и възможност да възпрепятстват утвърждаването на кандидатите на Тръмп за федерални съдии, ограничавайки влиянието му върху съдебната система.

Резултатите от изборите могат да имат отражение и върху външната политика на САЩ. Евентуално мнозинство на демократите в двете камари би могло да улесни европейските съюзници на Вашингтон в усилията им за запазване на американската подкрепа за Украйна и укрепване на сътрудничеството в рамките на НАТО. И по двете теми позициите и действията на Тръмп породиха несигурност сред партньорите на САЩ.

Паралелно с вота за Конгреса в редица американски щати се провеждат и избори за губернатори. Сред тях са Калифорния, Аризона и Мичиган, където избирателите ще определят ръководителите на изпълнителната власт на щатско ниво.