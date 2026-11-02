Доналд Тръмп: В някакъв момент ще трябва да стоварим чука върху Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че в събота е провел разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху относно Иран. В същото време Белия дом обмисля възможността за връщане към пълномащабни военни действия след междинните избори в Конгреса във вторник.

„Току-що проведохме много хубав разговор с него; имахме много добър диалог“, сподели Тръмп пред репортери, цитиран по The Washington Post. Той потвърди, че двамата лидери са дискутирали темата за Иран, но отказа да навлезе в допълнителни подробности.

По-късно същия ден, по време на предизборен митинг в Айова, американският президент отправи директно предупреждение към Техеран. „Единствената причина, поради която все още не съм приключил с Иран, е, че искам да бъда любезен. Искам да се опитам да спася всички тези животи, ако е възможно“, заяви Тръмп пред своите привърженици, като добави: „Но в някакъв момент ще трябва да стоварим чука върху тях“.

Подобни изказвания в навечерието на вота за Конгреса засилиха безпокойството в целия регион на Персийския залив, че въздушните удари срещу Иран могат да бъдат възобновени много скоро. В опит да се предотврати ескалацията, ирански преговарящи проведоха срещи с катарски посредници през уикенда, за да обсъдят евентуални варианти за прекратяване на конфликта.

В понеделник говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи съобщи, че Техеран вече е представил своето предложение, но „топката сега е в полето на Америка“, предава информационна агенция Мехр.

От своя страна външният министър на Ислямската република Абас Аракчи подчерта в неделя, че страната му остава в готовност за всякакъв сценарий. По думите му, цитирани от иранските медии, Иран „остава едновременно готов както за отбрана, така и за дипломация, а кой път ще изберат американците, зависи изцяло от тяхната рационалност“.