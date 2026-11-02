Иран: Контактите ни със САЩ продължават

Контактите между Иран и Съединените щати за слагане на край на осеммесечната им война продължават, обявиха в понеделник от Техеран. Изявлението идва след няколкодневни разговори с катарски посредници, приключили с променени предложения, но без съществен пробив, обобщава Ройтерс.

„Консултациите чрез посредници са изключително интензивни. Ние представихме нашите условия и предложения и сега всичко зависи от политическата рационалност на Вашингтон“, заяви иранският външен министър Абас Аракчи, цитиран от държавната информационна агенция ИРНА.

На заден план остават опасенията, че конфликтът може да ескалира отново след утрешните междинни избори в САЩ. На този фон Русия и Китай се обявиха в понеделник против евентуални нови военни действия във войната, която вече нанесе сериозен удар върху световната икономика. Въпреки че цените на петрола паднаха с близо 4% в понеделник поради надежди за дипломатическо решение чрез медиация, ирански източници споделят, че според тях нова американска атака все още е по-вероятна, отколкото постигането на споразумение.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи уточни, че планът от седем стъпки за прекратяване на войната, внесен от Техеран през септември, остава в центъра на дискусиите. Той обаче потвърди думите на Аракчи от събота, че предложението е било съкратено и концентрирано. „Основата на диалога между Иран и САЩ чрез посредници все още е предложението ни от седем стъпки, което сега е съкратено, правейки възможно прилагането му в рамките на два дни“, обясни Багаи.

През септември американският президент Доналд Тръмп отхвърли въпросния план. Проектът предвижда САЩ да вдигнат блокадата над иранските пристанища, Иран да отвори отново Ормузкия проток, Вашингтон да позволи продажбите на ирански петрол и да отмени новите санкции, след което да започнат преговори по останалите спорни въпроси.

Багаи повтори, че съкращаването на плана не променя фундаменталната позиция на Техеран, според която връщането към преговорите за ядрената програма на страната може да се случи едва след като се потвърди, че всички ирански условия са изпълнени. Попитан дали по време на разговорите е повдиган въпросът за прехвърляне на иранските запаси от високообогатен уран в друга държава, той отговори отрицателно.

Официален източник, запознат с хода на преговорите, съобщи, че иранските преговарящи са отпътували в неделя, но уточни, че това не се дължи на проблеми в диалога. Той допълни, че в момента се съгласува проект на предложение, без да навлиза в повече подробности.