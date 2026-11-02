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Здравка Евтимова получи наградата "Перото" за цялостен принос към литературата

Здравка Евтимова получи наградата "Перото" за цялостен принос към литературата
БТА

Министърът на културата Евтим Милошев подчерта способността ѝ да превръща историите на обикновените хора в литература

Българската писателка Здравка Евтимова получи наградата "Перото" за цялостен принос към литературата. Отличието ѝ беше връчено по време на церемония в Националния дворец на културата (НДК).

Министърът на културата Евтим Милошев определи Евтимова като скромен автор с огромно вдъхновение, който успява да превърне живота в родния си Перник в истории с универсално значение.

"Всеки автор тръгва от малкия град, за да покори света. Тя остана в Перник и докара света в нейния роден град", заяви министърът.

По думите му творчеството на Евтимова разкрива необикновеното в живота на хора, които често остават незабелязани в ежедневието.

"Впечатляващо е, както самата Здравка Евтимова казва за родния Перник, как всяка улица е сюжет и как вдъхновено пише за герои и за хора, покрай които ние минаваме и дори не ги забелязваме по улиците, а за нея тези герои са цяла вселена", допълни Милошев.

Здравка Евтимова прие отличието с вълнение и отправи пожелания към писателите, поетите и преводачите.

"Много благодаря, много, много, много се вълнувам. Искам да пожелая на всички вас, писатели и преводачи, които сте тук, и на всички българи, особено на тези, които обичат думите, стабилно здраве, което да бъде основа на целия живот", каза писателката.

Тя пожела на творците да създават произведения, които да остават във времето.

"На писателите и поетите пожелавам да създават безсмъртна книга, на преводачите - безсмъртен превод", заяви Евтимова.

Според нея най-важното в творческия път е човешката топлина и подкрепата към младите автори.

"За мен най-важно в творческия път е топлината - много топлина, за да мога да я дам на хората, на младите писатели и поети, които срещам много често, да им дам усещането, че имат сила, че нищо не може да ги спре", сподели тя.

Евтимова подчерта и значението на уважението между творците, като си пожела да запази способността да се радва искрено на успехите на своите колеги.

"И най-вече пожелавам на всички българи, освен стабилното здраве, което е най-важно, и добро за нашата страна, добро за България", завърши писателката.

Литературните награди "Перото" се връчват в пет категории - "Дебют", "Поезия", "Детска литература", "Проза" и "Превод от български на чужд език".

Номинациите са определени от жури в състав доц. д-р Мария Калинова, Тодора Радева, Йорданка Белева, Емануил А. Видински и Цанко Лалев.

Във всяка категория са номинирани по шест произведения, с изключение на поезията, където са допуснати седем книги заради високото качество на изданията.

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