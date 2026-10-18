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Две българки са номинирани за "Нобеловата награда за детска литература"

Две българки са номинирани за "Нобеловата награда за детска литература"

Писателката Радостина Николова и илюстраторката Невена Ангелова са сред 277 номинирани от 80 държави и региони

Две български творци попадат сред номинираните за Мемориалната награда "Астрид Линдгрен“ за 2027 г. - едно от най-престижните международни отличия в областта на детската и юношеската литература. Това са писателката Радостина Николова и илюстраторката Невена Ангелова.

Общо 277 кандидати от 80 държави и региони са включени в списъка за наградата, която често е определяна като "Нобеловата награда за детска литература“. Носителят на отличието ще бъде обявен през април 2027 г.

Радостина Николова е родена във Варна през 1986 г. и завършва художествена гимназия в града. Притежава бакалавърска степен по английска филология от Софийския университет "Св. Климент Охридски“, както и две магистърски степени - по журналистика от Нов български университет и по творческо писане от Софийския университет.

Николова е автор на поредицата "Приключенията на мотовете“, чиито книги са преведени и издадени в Китай, Финландия, Полша, САЩ и Украйна.

Другият български представител сред номинираните е илюстраторката Невена Ангелова.

Кандидатурите за наградата се издигат от упълномощени организации с експертиза в детската и юношеската литература. В България това са асоциация "Българска книга“ и фондация "Детски книги“.

Отличието е придружено от парична награда в размер на 5 милиона шведски крони, или приблизително 448 хиляди евро. Победителят се определя от международно експертно жури.

Сред номинираните попадат писатели, илюстратори, разказвачи на истории, както и личности и организации, които работят за насърчаване на четенето. Според публикуваната информация 85 от кандидатите са включени в списъка за първи път.

През 2026 г. наградата е присъдена на канадския илюстратор и автор на илюстровани книги Джон Класен.

Мемориалната награда "Астрид Линдгрен“ е учредена през 2002 г. от шведското правителство в памет на световноизвестната писателка, създала любими детски герои като Пипи Дългото чорапче, Карлсон, който живее на покрива, и Емил от Льонеберия.

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