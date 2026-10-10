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Единствената българка, номинирана за "Еми", напуска NOVA

Единствената българка, номинирана за "Еми", напуска NOVA
НОВА

Мариета Николаева си тръгва след над 11 години в телевизията и отправи остри критики към управлението на новините

Журналистката Мариета Николаева обяви, че напуска NOVA след повече от 11 години в медията.

Тя съобщи решението си в публикация във Facebook, в която подчертава уважението си към колегите и към телевизията, но отправя сериозни критики към управлението на новинарското съдържание.

"От уважение към моите приятели и колеги – стойностни журналисти, а и към бранда Нова телевизия, на който посветих над 11 години, не бих си позволила и една лоша дума", написа Николаева.

След това обаче тя заявява, че според нея проблемите идват от начина, по който се ръководят новините.

"Когато оставиш тази добре смазана машина и гръбнакът ѝ – новините, да се ръководи от некадърност, болни амбиции и дефицити, резултатите не закъсняват", пише журналистката.

Николаева твърди още, че през последния период от нюзрума са си тръгнали редица стойностни журналисти, докато според нея на тяхно място са били назначавани "изключително компромисни 'наши хора'".

"И се питам, колеги журналисти, не е ли време да се върне подборът на кадри като едно време? Когато в професията и първо на стаж постъпваха хора с морални и нравствени качества, интелект, грамотност, мотивация и ред други условия. Дали не изпуснахме тук нещата?", добавя тя.

Мариета Николаева е сред най-разпознаваемите разследващи журналисти у нас. Преди две години тя и операторът Таси Асенов получиха номинация за награда "Еми" за документален филм, посветен на бежанците и борбата им за по-добър живот.

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