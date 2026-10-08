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Румънски журналист за атаките в Черно море: Войната навлиза в трудна фаза

Румънски журналист за атаките в Черно море: Войната навлиза в трудна фаза
АП/БТА

„Нараства и друг проблем - цената на застраховките, която се е повишила значително за морските компании, опериращи с търговски кораби в Черно море, както в Румъния, така и в България“, алармира той

Търговското корабоплаване в Черно море се усложни през последните дни, след като дронове удариха кораби в румънската и българската изключителни икономически зони. В случая на северните ни съседи става дума за плаващия под чужд флаг съд „Рояд Мамадов“, който бе атакуван и потопен. Инцидентът, разиграл се на около 30 морски мили от брега, е запечатан на видео от моряци на намиращи се наблизо плавателни съдове. На кадрите ясно се вижда моментът на сблъсъка, предизвикан от безпилотни апарати.

Драмата започва около 11:00 часа сутринта, когато капитанът на атакувания плавателен съд изпраща спешен сигнал за бедствие към морските власти в Констанца. „Атака с дронове... Дрон... Три, три. Три дрона. Аз спях. Аз спях“, разказва в шок един от оцелелите моряци в първите минути след взривовете. Започналата незабавно спасителна операция по вода и въздух включва кораби, катери и хеликоптер на бреговата охрана. На борда е имало 13-членен екипаж, съставен от граждани на Азербайджан и Индия. Въпреки бързата реакция и евакуацията, корабът започва да потъва бързо. Спасени са 11 души, двама загиват, а един остава в неизвестност.

В ефира на бТВ румънският журналист от PRO TV Пол Анджелеску разкри критични детайли за последвалата спасителна операция. По думите му, веднага след сигнала в 10:56 часа, румънската брегова охрана и службата за търсене и спасяване са мобилизирали всички налични сили.

„С помощта на хеликоптер двама спасители са качени на борда, а след това спуснати с въже на палубата на кораба. Те имат изключително важна задача – да се опитат да закотвят кораба. Тъй като на борда вече няма екипаж, съществува реален риск теченията и вятърът да го отнесат към петролни платформи в румънските териториални води, които се намират само на няколко километра. При атаката двама членове на екипажа загиват, а един все още е в неизвестност“, съобщава Анджелеску.

Въпреки напрежението, корабоплаването през ключовото пристанище Констанца продължава без наложени нови ограничения, макар обстановката да остава силно усложнена. Журналистът подчертава, че инцидентът съвпада с пиковия период на зърнения износ. „Трябва да се има предвид и фактът, че атаката от вчера се случи в един от най-натоварените периоди. Точно в този период през Констанца се изнася по-голямата часть от зърното от Румъния, а от началото на войната - и значителна част от украинското зърно, към дестинации по целия свят.“

Според Анджелеску румънските власти са получили своя сериозен предупредителен сигнал още в началото на лятото, когато на 5 юни военен дрон проникна незабелязано и експлодира директно в пристанищната зона на Констанца. Това е наложило инсталирането на модерно допълнително оборудване за ранно засичане на въздушни и морски заплахи.

Новите рискове обаче вече променят пазарната реалност в региона. Част от екипажите започват да отказват курсове по определени маршрути в Черно море, а корабните компании са изправени пред сериозен финансов натиск. „Нараства и друг проблем - цената на застраховките, която се е повишила значително за морските компании, опериращи с търговски кораби в Черно море, както в Румъния, така и в България“, алармира румънският журналист.

Инцидентът предизвика силен отзвук и в северната ни съседка, като всички големи медии следят отблизо и сходните събития в България. Анализаторите остават песимисти за спокойствието в региона през следващите месеци.

„Ако погледнем по-широко, още от началото на лятото много военни анализатори предупреждават, че войната, която Русия води срещу Украйна, навлиза в много трудна фаза, особено в района на Черно море. Затова подобни инциденти може да се случват все по-често, особено през есента, когато много кораби се използват за транспортиране на зърно от Украйна, Румъния и България към пристанища по целия свят“, заключава Пол Анджелеску.

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