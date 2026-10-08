Иван Лалов за атакуваните кораби в ИИЗ на страната ни: Не може да се каже, че това е атака срещу България

Рисковете от войната в Украйна стават все по-големи. Това каза председателят на парламентарната комисия по отбрана генерал-майор от запаса Иван Лалов, който е и депутат от "Прогресивна България".

"Малко се спекулира със случая с двата кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море - не може да се каже, че това е атака срещу България", изтъкна пред БТВ Лалов.

"Ако беше в териториалните ни води, ние бихме могли до известна степен да въздействаме", продължи Лалов, който каза, че ако корабите бяха ударени там (на 12 морски мили дистанция), щеше да е друго.

"Нямам информация какво е превозвал потъналият кораб, затова е "махленско" да пратим нота на Русия или на Украйна. Нямам информация от сателитни данни, които да посочат откъде са тръгнали дронове, използвани за атаката", посочи Лалов.

Той посочи още, че регулярна информация от службите в комисията по отбрана не се получава.