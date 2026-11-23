Синдикалната организация на държавните служители в МВР (СОДС-МВР) засега се въздържа от протестни действия, като предпочита да продължи диалога с ръководството на ведомството.

От синдиката посочват, че целта е преговорите да доведат до конкретни решения по поставените искания.

Сред основните им настоявания е въвеждането на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит – т.нар. „клас прослужено време“.

От организацията отбелязват, че в проекта на държавния бюджет за 2027 г. е предвидено 5% увеличение на заплатите на държавните служители по Закона за държавния служител, както и средства за представително облекло.

СОДС-МВР посочва, че ръководството на министерството е запознато с исканията и открито е обсъждало финансовите ограничения пред ведомството.

Синдикатът очаква разговорите да продължат и да доведат до конкретни ангажименти, преди да се пристъпи към протестни действия.