Социални работници в Благоевград се включиха в едночасовата предупредителна стачка, организирана от Синдиката на административните служители „Подкрепа“. Служители на Регионалната дирекция за социално подпомагане спряха приема на граждани за един час до 11:00 ч., съобщи за БТА председателят на местната синдикална секция към КТ „Подкрепа“ Гинка Григорова.

Стачкуващите настояват заплатите им да бъдат увеличени с 350 евро и да бъде възстановено допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

По думите на Григорова социалните работници работят „на прага на минимума“. Тя посочи, че служителите посещават семейства на терен, вземат решения за деца в риск и понякога се опасяват за собствената си безопасност.

Стартовите заплати са между 700 и 900 евро в зависимост от длъжността, уточни Григорова. Според нея много от новопостъпилите обмислят да напуснат професията, тъй като заплащането не отговаря на отговорността, която носят.