Почина проф. д-р инж. Любен Тотев, който беше ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ в периода 2011-2019 г. За кончината му съобщиха от висшето училище.

„Академичната общност на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ отдава почит и уважение към значимото дело и паметта на проф. д-р инж. Любен Тотев“, се казва в съобщението на университета.

Професионалната кариера на проф. Любен Тотев е тясно свързана с Минно-геоложкия университет, който завършва през 1980 г. Той участва в създаването на специалността и катедрата „Подземно строителство“, а през 1999 г. застава начело на катедрата.

В академичната си дейност обучава множество бъдещи инженери. Автор е на повече от 150 научни и научно-приложни публикации и разработки, сред които статии, патенти, учебници и учебни помагала.

Ръководи Миннотехнологичния факултет като декан в рамките на два мандата. През 2011 г. поема управлението на университета като ректор, а през 2015 г. получава доверието на академичната общност за още един мандат. Два пъти е избиран и за председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България.

Проф. Тотев има и съществен принос към развитието на минно-геоложкия сектор, в който заема ръководни постове в Българската минно-геоложка камара и „Минпроект“ ЕАД.

От университета подчертават ролята му за утвърждаването на авторитета на висшето училище по време на неговото ректорско управление, включително и извън страната. Професионалното му наследство е свързано и с развитието на подземното строителство като инженерна специалност, както и с обучението на поколения специалисти.

Ръководството на Минно-геоложкия университет изрази съболезнования на близките му.

„Поклон пред паметта му!“, завършва съобщението на университета.