Ловчанският митрополит Гавриил е починал тази сутрин, 22 ноември, на 76-годишна възраст след тежко боледуване. Тъжната новина беше съобщена от Ловчанската епархия.

"С дълбоко прискърбие съобщаваме, че тази сутрин, 22 ноември 2026 г., се престави в Господа Негово Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил. Бог да го прости и упокои в Царството Небесно", се казва в съобщението на епархията.

На 4 ноември владиката беше приет във Военномедицинската академия в София с диагноза остър панкреатит. Впоследствие състоянието му се усложни и той беше поставен в изкуствена кома.

Митрополит Гавриил е роден на 16 юли 1950 г. в София със светското име Цветан Методиев Динев. Част от детството си прекарва в Чехословакия, а след завръщането си в България завършва Висшия институт по архитектура и строителство през 1973 г.

Още по време на студентските си години се насочва към духовния живот. През 1973 г. постъпва в Клисурския манастир "Света Петка" край Банкя, а на 27 декември 1979 г. приема монашество с името Гавриил.

През 1980 г. е ръкоположен за йеродякон, а впоследствие и за йеромонах. Същата година става игумен на Клисурския манастир.

Продължава богословското си образование в Софийската духовна семинария и Московската духовна академия, където през 1986 г. защитава докторска дисертация. Същата година е възведен в архимандритско достойнство.

Между 1986 и 1991 г. служи като предстоятел на Българското църковно подворие в Москва. След завръщането си в България е назначен за протосингел на Софийската митрополия.

На 19 октомври 1998 г. е ръкоположен за епископ с титлата "Макариополски", а на 21 януари 2001 г. е избран за Ловчански митрополит. Изборът му е канонически утвърден седмица по-късно.

По време на служението си митрополит Гавриил работи активно в областта на религиозното образование и църковната просвета. Оглавява Работната група по въпросите на религиозното образование към Светия синод, Върховния църковен съвет и Културно-просветния отдел на Българската православна църква.

През 2015 г. е удостоен със званието "Почетен гражданин на Ловеч" за приноса си към духовното развитие на града.

С кончината му Българската православна църква губи един от своите дългогодишни архиереи, ръководил Ловчанската епархия повече от 25 години.