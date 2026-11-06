Ловчанският митрополит Гавриил е постъпил във ВМА в София с остър панкреатит

Ловчанският митрополит Гавриил е постъпил във Военномедицинската академия в София на 4 ноември, сряда, с диагноза остър панкреатит, съобщават от Българската патриаршия по повод постъпили запитвания относно здравословното състояние на владиката.

В момента лекуващият екип полага всички необходими грижи за неговото възстановяване, се добавя в съобщението.

Призоваваме всички вярващи да се обърнат към Бога с молитва за изцерение и бързо оздравяване на митрополит Гавриил, се казва в съобщението, което е публикувано в сайта на Българската патриаршия.

Каноничният избор на Ловчанския митрополит Гавриил е направен на 28 януари 2001 г. Светското му име е Цветан Методиев Динев. Той е роден на 16 юли 1950 г. в София.