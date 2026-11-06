Кой е Стивън Стоянчов - палачът на Ягелония и нов герой на Левски

Големите мачове създават герои, а Левски има нов такъв в лицето на Стивън Стоянчов. 19-годишният нападател се превърна в голямата фигура при победата с 1:0 над полския Ягелония в Лига Европа. Младият футболист се появи от резервната скамейка, за да отбележи безценния гол в 83-ата минута и да донесе нови три точки на „сините“ в европейската надпревара.

Кадри от боя между фенове на Левски и Ягелония на Националния стадион (ВИДЕО)

Но кой всъщност е футболистът, който изправи на крака привържениците на Левски и се превърна в кошмар за полския съперник?

Изцяло продукт на школата на Левски

Стивън Стоянчов е роден в Перник на 18 септември 2007 година и е изцяло продукт на школата на Левски. Той се присъединява към академията на „сините“ през 2018 година, когато е едва на 10 години.

Нападателят преминава през различните възрастови формации на клуба, като постепенно започва да привлича вниманието с головия си нюх. В юношеските първенства и турнирите за Купата на БФС Стоянчов записва впечатляваща статистика - 54 попадения в 140 мача за различните формации на Левски.

Първи професионален договор и престой в Етър

На 12 август 2025 година Стоянчов подписва първия си професионален договор с Левски, който е за три сезона. Само седмица по-късно е преотстъпен на Етър (Велико Търново), където трябва да натрупа опит и игрови минути в мъжкия футбол.

Високият 192 сантиметра нападател се възползва от възможността. През сезон 2025/2026 той записва 27 мача във Втора лига и отбелязва 11 гола. Престоят му във Велико Търново се оказва важна стъпка в развитието му, преди да получи възможност да се завърне в първия състав на Левски.

Новият договор и пробивът в първия отбор

След завръщането си на „Герена“ младият нападател постепенно започва да получава шансове от старши треньора Хулио Веласкес. Дебютът му за представителния тим е на 14 юли 2026 година при победата с 4:0 над Борац (Баня Лука) квалификациите за Шампионската лига. На 22 август пък отбелязва първия си гол за Левски при разгрома с 6:0 над Спартак (Варна).

На 19-ия си рожден ден - 18 септември 2026 година, Стоянчов получава още един важен знак за доверието на клуба. Левски преподписва с него до лятото на 2029 година. Той се отплати на Левски с гол, който може да се окаже с цената на класиране за директните елиминации на турнира.

„Искам да благодаря на феновете за невероятната подкрепа. Чувството е невероятно! Не мога да го опиша с една дума. Това е една много приятна изненада за мен. Конкуренцията е убийствена. Аз тренирам на 100% и когато имам шанс, ще го използвам. Очаква ни тежък мач срещу ЦСКА. Излизаме концентрирани и се надявам да се поздравим с победа", заяви младокът след успеха над Ягелония.