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Без парно и топла вода в „Студентски град“ останаха много младежи

Без парно и топла вода в „Студентски град“ останаха много младежи

По думите им през последните дни подаването постепенно започва да се възстановява, но на места водата все още не е достатъчно топла, а радиаторите отопляват слабо

Студенти от различни университети в София са без парно и топла вода в общежитията в Студентски град.

Проблемът продължава от около седмица, а в някои общежития няма отопление и топла вода от повече от месец, съобщиха студенти пред БТВ.

По думите им през последните дни подаването постепенно започва да се възстановява, но на места водата все още не е достатъчно топла, а радиаторите отопляват слабо.

Студенти разказаха, че се налага да затоплят вода с електрически кани и бързовари, за да могат да се изкъпят. В същото време използването на допълнителни отоплителни уреди, като духалки, е забранено в общежитията заради опасността от пожари.

Няма легално решение на нещата“, коментира студент от УНСС.

По думите му подобни проблеми възникват почти всяка година през зимния период.

Повечето колеги са първокурсници и за тях е шоково. Но колкото и ние, които сме от по-дълго време тук, да сме свикнали, според мен в XXI век това не е нормално“, заяви той.

Студентът припомни, че през лятото е имало близо месец профилактика, през който общежитията също са били без топла вода. 

Ангел Стойков, председател на Националното представителство на студентските съвети, каза, че проблемът е засегнал всички студентски общежития в района.

 

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