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Тодор Иванджиков за бомбените заплахи: Това е поредната вълна от хибридни атаки към Европа

Тодор Иванджиков за бомбените заплахи: Това е поредната вълна от хибридни атаки към Европа
Стопкадър

Авиацията е най-безопасният транспорт, изтъкна Иванджиков

Това е поредната вълна от хибридни атаки към Европа. Всички проверки са отрицателни, но това се прави с цел да смути Европа. Това заяви пред БТВ Тодор Иванджиков - председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия.

По думите му имейлите и обажданията не могат да се проследят. На някои от тях може да се видят откъде идват IP адресите, но те се сменят много бързо.

"И в България доста ведомства са атакувани нонстоп - атакуват сървърите", посочи Иванджиков.

По думите му IP адресите са от източни страни.

Иванджиков изтъкна, че авиацията е най-безопасният транспорт.

"Има рентгени. Пътникът няма от какво да се притеснява. Много трудно може да се вкара бомба в самолета", посочи той.

По думите му при такива екстремни ситуации не са предвидени компенсации за пътниците.

Иванджиков отбеляза, че атаките водят до икономически загуби и за държавите и за авиокомпаниите.

"Ще има вдигане на цените на билетите. Билетите в Европа между държави в Европа са повишени с 10-30% в зависимост от датата на закупуване. Полетите към Азия се вдигнаха доста заради заобикаляне. Не вярвам докато войната не спре нещо да се промени и да паднат цените", допълни още той.

 

 

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