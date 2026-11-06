Тодор Иванджиков за бомбените заплахи: Това е поредната вълна от хибридни атаки към Европа
Авиацията е най-безопасният транспорт, изтъкна Иванджиков
Това е поредната вълна от хибридни атаки към Европа. Всички проверки са отрицателни, но това се прави с цел да смути Европа. Това заяви пред БТВ Тодор Иванджиков - председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия.
По думите му имейлите и обажданията не могат да се проследят. На някои от тях може да се видят откъде идват IP адресите, но те се сменят много бързо.
"И в България доста ведомства са атакувани нонстоп - атакуват сървърите", посочи Иванджиков.
По думите му IP адресите са от източни страни.
Иванджиков изтъкна, че авиацията е най-безопасният транспорт.
"Има рентгени. Пътникът няма от какво да се притеснява. Много трудно може да се вкара бомба в самолета", посочи той.
По думите му при такива екстремни ситуации не са предвидени компенсации за пътниците.
Иванджиков отбеляза, че атаките водят до икономически загуби и за държавите и за авиокомпаниите.
"Ще има вдигане на цените на билетите. Билетите в Европа между държави в Европа са повишени с 10-30% в зависимост от датата на закупуване. Полетите към Азия се вдигнаха доста заради заобикаляне. Не вярвам докато войната не спре нещо да се промени и да паднат цените", допълни още той.