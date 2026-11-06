Тодор Иванджиков за бомбените заплахи: Това е поредната вълна от хибридни атаки към Европа

Това е поредната вълна от хибридни атаки към Европа. Всички проверки са отрицателни, но това се прави с цел да смути Европа. Това заяви пред БТВ Тодор Иванджиков - председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия.

По думите му имейлите и обажданията не могат да се проследят. На някои от тях може да се видят откъде идват IP адресите, но те се сменят много бързо.

"И в България доста ведомства са атакувани нонстоп - атакуват сървърите", посочи Иванджиков.

По думите му IP адресите са от източни страни.

Иванджиков изтъкна, че авиацията е най-безопасният транспорт. "Има рентгени. Пътникът няма от какво да се притеснява. Много трудно може да се вкара бомба в самолета", посочи той.

По думите му при такива екстремни ситуации не са предвидени компенсации за пътниците.