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ВАР сервира на Ювентус трета победа в Лига Европа

ВАР сервира на Ювентус трета победа в Лига Европа
БТА

Ако имаше още пет минути, може би нямаше да издържим, твърди Лучано Спалети

Ювентус прави слаб старт на сезона в Серия А, но резултатите на отбора в Европа са значително по-добри. „Старата госпожа" записа трудна, но сладка победа като гост на АЗ Алкмаар с 2:1 и вече има три победи от четири мача в Лига Европа. „Бианконерите“ взеха солидна преднина още през първото полувреме, но трябваше да преживеят напрегнати заключителни минути, за да си тръгнат с трите точки.

Треньорът на Милан избухна след трета загуба от четири мача в Лига Европа

Италианският гранд откри резултата в 19-ата минута след добра комбинация между Рандал Коло Муани и Тюн Коопмайнерс. Френският нападател подаде към нидерландския халф, който с прецизен удар в долния ляв ъгъл изпрати топката в мрежата за 1:0. В 37-ата минута Коло Муани се разписа и удвои аванса на Ювентус. Малко след това нападателят беше близо до нов гол, но вратарят на АЗ Алкмаар успя да отрази опасния му удар.

През второто полувреме домакините постепенно повишиха темпото и започнаха да търсят начин да се върнат в срещата. Ювентус дълго време успяваше да запази аванса си, но в заключителните минути напрежението се увеличи.

В 88-ата минута появилият се като резерва Мекс Меердинк изпрати топката в мрежата и намали изоставането на АЗ Алкмаар на 1:2. Само няколко минути по-късно Меердинк отново се разписа и за кратко изглеждаше, че домакините са стигнали до драматично изравняване. След намесата на ВАР обаче попадението беше отменено заради засада.

„Играхме добре срещу силен отбор, но в заключителната част на мача се прибрахме дълбоко в защита и това можеше да ни изиграе лоша шега. Ако имаше още пет минути, може би нямаше да издържим. Трябваше да си решим двубоя по-рано с трети гол", отсече треньорът Лучано Спалети.

 

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