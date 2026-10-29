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Дешан е фаворит за завръщане в Ювентус при раздяла със Спалети

Дешан е фаворит за завръщане в Ювентус при раздяла със Спалети
АП/БТА

Италиански медии свързват бившия селекционер на Франция с треньорския пост в Торино

Дидие Дешан е основният фаворит да поеме Ювентус, ако клубът се раздели с Лучано Спалети. Това твърдят италианските издания „Ла Република“ и „Ла Стампа“, според които французинът е сред вариантите пред ръководството на „бианконерите“.

Дешан е свободен от лятото, когато приключи 14-годишният му престой начело на Франция. Под негово ръководство „петлите“ спечелиха световната титла през 2018 година и достигнаха до финала на Мондиал 2022 в Катар.

Френският специалист вече познава добре Ювентус. Той води отбора през сезон 2006/07 и му помогна да се завърне в Серия А, след като клубът беше изпратен във втора дивизия заради скандала „Калчополи“.

Преди това Дешан носи екипа на торинци между 1994 и 1999 година. Като футболист на Юве той спечели три титли на Италия, Шампионската лига, Суперкупата на Европа и Междуконтиненталната купа.

Спалети е под напрежение след поражението с 0:2 от Дженоа, което остави Ювентус на осмо място в Серия А. В следващия кръг „бианконерите“ гостуват на Наполи, а представянето им може да се окаже важно за бъдещето на треньора.

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