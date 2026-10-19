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Лацио разби Ювентус и се изравни с Интер на върха

Лацио разби Ювентус и се изравни с Интер на върха
АП/БТА

„Орлите“ спечелиха с категоричното 3:0 в Торино, а домакините останаха без победа във втори пореден шампионатен мач

Лацио постигна убедителна победа с 3:0 като гост на Ювентус в двубой от седмия кръг на Серия А. С успеха римляните събраха 19 точки и се изравниха с Интер на върха в класирането.

Гостите поведоха в 37-ата минута. След центриране на Матия Дзакани датският защитник Оливер Провстгор спечели въздушното единоборство и с удар с глава изпрати топката във вратата.

Лацио нанесе втория си удар в 66-ата минута. Нуно Тавареш подаде към Густав Исаксен, който преодоля защитата на Ювентус и удвои преднината на „орлите“.

Крайното 3:0 оформи Фисайо Деле-Баширу секунди преди изтичането на редовното време. Така Лацио приключи по впечатляващ начин силното си представяне в Торино и нанесе тежко поражение на „бианконерите“.

Ювентус няма победа в последните си два мача от първенството и заема осмото място с 11 точки. Лацио продължава борбата за първата позиция, като вече има равен актив с лидера Интер.

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