Новини
Търси
Подкаст
Общество

Разглеждат мярката на двама, обвинени за палежа на антените на „Старлинк“

Разглеждат мярката на двама, обвинени за палежа на антените на „Старлинк“
Снимка: БТА

Преди дни Демерджиев заяви, че усилват охраната на подобни обекти

В Софийския градски съд ще се състои заседание по искане на прокуратурата за издаване на Европейска заповед за арест спрямо двама души, обвинени за подпалването на антените на „Старлинк“, съобщиха от пресцентъра на съда.

Преди дни изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов заяви, че има заподозрени за палежа на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“.

Премиерът Румен Радев заяви по време на изслушване в парламента по темата, че се води разследване и ще има резултат. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който също беше изслушан, каза, че са предприети допълнителни мерки за охраната на подобни обекти в страната от страна на структури на МВР, въпреки че отговорността за тези обекти е на техните собственици.

Още по темата

Двама са задържани за палежа на антени на Starlink край София

Двама са задържани за палежа на антени на Starlink край София

Румен Радев: Поискахме помощ за усилване системите за контрол на дронове

Румен Радев: Поискахме помощ за усилване системите за контрол на дронове

Демерджиев: Работим по дигитализация на процесите в МВР

Демерджиев: Работим по дигитализация на процесите в МВР

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Национално обединение: Недоволни излизат на протест срещу властта

Национално обединение: Недоволни излизат на протест срещу властта

Около 200 хиляди евро струва на България тегленето на кораба "Челси-3"

Около 200 хиляди евро струва на България тегленето на кораба "Челси-3"

Сигнал за бомба в сградата на НЗОК

Сигнал за бомба в сградата на НЗОК

Йотова поиска директна авиолиния София - Пекин на среща с китайския външен министър

Йотова поиска директна авиолиния София - Пекин на среща с китайския външен министър

57-годишна жена загина при трудова злополука в "Мини Бобов дол"

57-годишна жена загина при трудова злополука в "Мини Бобов дол"

Водещи

Национално обединение: Недоволни излизат на протест срещу властта

Национално обединение: Недоволни излизат на протест срещу властта

  • Преди 3 минути
Anthropic отделя акции за 48 млрд. долара в нов фонд: Може ли ИИ да компенсира загубата на работни места?

Anthropic отделя акции за 48 млрд. долара в нов фонд: Може ли ИИ да компенсира загубата на работни места?

  • Преди 4 минути
Около 200 хиляди евро струва на България тегленето на кораба "Челси-3"

Около 200 хиляди евро струва на България тегленето на кораба "Челси-3"

Майкъл Карик призна за кризата в Манчестър Юнайтед: Ситуацията не изглежда добре

Майкъл Карик призна за кризата в Манчестър Юнайтед: Ситуацията не изглежда добре

  • Преди 12 минути
Сигнал за бомба в сградата на НЗОК

Сигнал за бомба в сградата на НЗОК

NYT: Изкуственият интелект може да ни направи по-богати от всякога. Готови ли сме да му предадем контрола над света?

NYT: Изкуственият интелект може да ни направи по-богати от всякога. Готови ли сме да му предадем контрола над света?

  • Преди 26 минути
Бивш дипломат на РСМ: България никога няма да признае македонски език

Бивш дипломат на РСМ: България никога няма да признае македонски език

  • Преди 28 минути
Де Дзерби забрани телефоните в Тотнъм след кошмарния старт

Де Дзерби забрани телефоните в Тотнъм след кошмарния старт

  • Преди 30 минути
Защо се бавят ваксините за деца

Защо се бавят ваксините за деца

Йотова поиска директна авиолиния София - Пекин на среща с китайския външен министър

Йотова поиска директна авиолиния София - Пекин на среща с китайския външен министър

  • Преди 35 минути
Назначението на Еду Гаспар в Левски попадна сред значимите събития в световния футбол

Назначението на Еду Гаспар в Левски попадна сред значимите събития в световния футбол

  • Преди 49 минути
57-годишна жена загина при трудова злополука в "Мини Бобов дол"

57-годишна жена загина при трудова злополука в "Мини Бобов дол"

Почина Денис Бойцов - „Руският Тайсън“, чиято кариера бе прекършена в Берлин

Почина Денис Бойцов - „Руският Тайсън“, чиято кариера бе прекършена в Берлин

  • Преди 1 час
Разглеждат мярката на двама, обвинени за палежа на антените на „Старлинк“

Разглеждат мярката на двама, обвинени за палежа на антените на „Старлинк“

Шишков: Два участъка от пътя Видин - Монтана могат да бъдат завършени през 2027 г.

Шишков: Два участъка от пътя Видин - Монтана могат да бъдат завършени през 2027 г.