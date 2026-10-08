Демерджиев: Работим по дигитализация на процесите в МВР

Работим по дигитализация на процесите в МВР, предвидили сме включване на изкуствен интелект и дигитализация на услугите за гражданите. Това заяви днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия.

По думите му оптимизацията на администрацията и структурите във ведомството ще завърши до края на годината. По този начин се цели намаляване на администрацията за сметка на служителите с полицейски функции и премахване на структури, които са излишни, предава БТА.

Демерджиев посочи, че работната група, занимаваща се с оптимизацията на администрацията, е приключила работа и предстои да се обсъдят възможностите и да се вземе решение.

Засега чрез процеси на оптимизация има намаление на 168 бройки в администрацията, каза той.

Министърът обясни, че по-скоро ще се насочват служители с дублиращи функции и звена, които не са докрай ефективни, към други места.

Също така има работна група, която се занимава със служителите с различни степени на инвалидност и тя трябва да предложи подход как да се процедира с тях. Разглежда се и въпросът със служителите, навършили пенсионна възраст и упражнили правото си на пенсия, като при тях ще се подхожда индивидуално, според спецификата на задълженията им и недокомплекта.

Относно пътната безопасност заместник-министър Калоян Калоянов коментира, че след анализи е установено, че основната причина за пътните произшествие са неправилните маневри, а не скоростта. Той добави, че тази година има повече загинали при катастрофи спрямо 2025 г., но броят на пътните произшествия е по-малък. Заместник-министърът обясни, че в Испания за десет години се стига до намаление на загиналите на пътя до 37 на 1 млн. души, докато в България към момента показателят е 74 загинали на 1 млн. души. По думите му е необходимо повече време, за да дадат мерките ефект.