Демерджиев пред депутатите за мантинелите и полетите на Пеевски

Народното събрание ще заседава в четвъртък, 8 октомври, от 9:00 часа, като основният политически акцент в дневния ред е изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Депутатите ще поискат от него информация във връзка с изнесени данни за практики при обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и за твърдения, че средства, платени по такива поръчки, са били насочвани за финансиране на полети на Делян Пеевски.

В рамките на изслушването се очаква Демерджиев да даде информация за размера на разходите за полетите, тяхното фактуриране, лицата, които са ги заплащали, както и наличните данни за свързани с тях лица.

Искането за изслушването е внесено от Петър Витанов и група народни представители на 29 септември.

Преди него парламентът ще разгледа на първо гласуване промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси. Законопроектът е внесен от Министерския съвет през юли.

В дневния ред е включено и второто гласуване на измененията в Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Депутатите трябва да разгледат и законопроекта за ратифициране на Спогодбата за въздушни съобщения между правителствата на България и Монголия. Спогодбата е подписана в София през ноември 2025 година.