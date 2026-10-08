Новини
Търси
Подкаст
Политика

Демерджиев пред депутатите за мантинелите и полетите на Пеевски

Демерджиев пред депутатите за мантинелите и полетите на Пеевски
БТА

Народното събрание ще разгледа още промени за държавните резерви, чистотата на въздуха и авиационната спогодба с Монголия

Народното събрание ще заседава в четвъртък, 8 октомври, от 9:00 часа, като основният политически акцент в дневния ред е изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Депутатите ще поискат от него информация във връзка с изнесени данни за практики при обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и за твърдения, че средства, платени по такива поръчки, са били насочвани за финансиране на полети на Делян Пеевски.

В рамките на изслушването се очаква Демерджиев да даде информация за размера на разходите за полетите, тяхното фактуриране, лицата, които са ги заплащали, както и наличните данни за свързани с тях лица.

Искането за изслушването е внесено от Петър Витанов и група народни представители на 29 септември.

Преди него парламентът ще разгледа на първо гласуване промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси. Законопроектът е внесен от Министерския съвет през юли.

В дневния ред е включено и второто гласуване на измененията в Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Депутатите трябва да разгледат и законопроекта за ратифициране на Спогодбата за въздушни съобщения между правителствата на България и Монголия. Спогодбата е подписана в София през ноември 2025 година.

Още по темата

ДПС отново вика Демерджиев в НС заради полетите и мантинелите

ДПС отново вика Демерджиев в НС заради полетите и мантинелите

Иван Демерджиев: Познавах Илиян Филипов, но не мога да кажа какви бяха отношенията ни (ВИДЕО)

Иван Демерджиев: Познавах Илиян Филипов, но не мога да кажа какви бяха отношенията ни (ВИДЕО)

ДПС след КСНС: Правителството трябва открито да каже кой е причинил инцидента

ДПС след КСНС: Правителството трябва открито да каже кой е причинил инцидента

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Водещи

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

  • Преди 5 минути
ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

  • Преди 8 минути
Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

  • Преди 14 минути
Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

  • Преди 18 минути
Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

  • Преди 24 минути
Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 40 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 43 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 53 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер