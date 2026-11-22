Румънският футбол загуби една от най-големите си легенди. Бившият нападател Дуду Джорджеску е починал на 76-годишна възраст в Канада, където живееше през последните години. Той е бил открит мъртъв в жилището си в Торонто, а според първоначалната информация смъртта му вероятно е настъпила на 21 ноември. Причината за кончината му все още не е обявена.

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Новината беше разпространена от румънските медии, като информацията е потвърдена и от близки до легендарния футболист.

Джорджеску е абсолютният рекордьор по голове в историята на румънското първенство. Той реализира 252 попадения в 371 мача в елита. Особено впечатляващо е представянето му с екипа на Динамо Букурещ, за който отбелязва 207 гола в 260 шампионатни срещи между 1973 и 1983 година.

Най-големите му индивидуални успехи идват през 70-те години. Джорджеску печели „Златната обувка“ за реализатор №1 в Европа два пъти - през 1975 и 1977 година. При първия си триумф отбелязва 33 гола, а две години по-късно достига забележителните 47 попадения.

С Динамо той става четири пъти шампион на Румъния - през 1975, 1977, 1982 и 1983 година, а през 1982-а печели и Купата на страната. Четири поредни сезона, между 1975 и 1978 година, завършва като голмайстор на румънското първенство.

Джорджеску има и сериозен принос за националния отбор на Румъния. С екипа на представителния тим записва 40 мача и 21 гола, като е част от състава на страната за европейското първенство през 1984 година във Франция.

След края на състезателната си кариера работи като треньор, включително в Румъния, Молдова и Саудитска Арабия. През последните години живееше в Канада, далеч от футболната сцена, на която остави незаличима следа.