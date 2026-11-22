Властите в Иран наложиха забрана за присъствието на мъже на мачове от женското първенство. Ограничението предизвика остра реакция от международни организации за защита на човешките права, които призоваха ФИФА да предприеме действия срещу страната.

Според информация на The Athletic разпореждането е било изпратено до клубовете от Организацията на футболната лига в Иран още през октомври. В документа изрично се посочва, че присъствието на мъже на стадионите, на които се провеждат женски футболни срещи, е забранено. Отговорността за спазването на нареждането е прехвърлена върху домакинските клубове, като са предвидени и последствия при нарушения.

Забраната обаче е много по-мащабна от обикновено ограничение за зрителите. Тя обхваща не само феновете, но и мъжете журналисти, фотографи, оператори, треньори, клубни ръководители и представители на съдийските екипи.

Решението предизвика реакция от организации като Human Rights Watch, Amnesty International и Sport & Rights Alliance. Те настояват световната футболна централа да използва влиянието си и да потърси отговорност от иранската федерация.

„ФИФА нарушава собствените си правила за човешките права, като позволява на иранската футболна федерация да продължава с очевидната дискриминация“, заяви Минки Уордън, директор на отдела за глобални инициативи на Human Rights Watch пред The Athletic.

Дългогодишен проблем с правата на жените

Ограниченията във футбола в Иран имат дълга история. Жените бяха лишени от възможността да посещават мачове от мъжкото първенство в продължение на повече от четири десетилетия - от 1981 година. След международен натиск през декември 2023 г. те получиха възможност отново да присъстват на определени двубои, но достъпът им остана ограничен.

Сега новите разпоредби поставят под въпрос дори постигнатия напредък в развитието на женския футбол. Според Human Rights Watch и Amnesty International става дума за пореден опит за налагане на дискриминационни ограничения върху участието на жените и мъжете в спорта.

Предстои да се види дали ФИФА ще премине от дипломатически разговори към конкретни действия. Въпросът е особено деликатен, тъй като собствените правила на централата предвиждат санкции за подобни нарушения.