Шефът на Ферари Фредерик Васьор не скри гнева си към Шарл Льоклер след поредния инцидент между него и Люис Хамилтън. Двамата съотборници се сблъскаха по време на Гран При на Лас Вегас във Формула 1, а резултатът е ново посредствен резултат за Скудерията. Хамилтън завърши седми, а Льоклер - десети.

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Васьор беше категоричен, че Льоклер е пренебрегнал изричните инструкции на отбора да не предприема рискована атака срещу Люис Хамилтън. Според него случилото се е още по-разочароващо, тъй като пилотите вече са били предупредени след предишния си конфликт в Гран При на Мексико.

„Този път е още по-лошо, защото ги предупредихме след Мексико и повторихме посланието по време на състезанието. Казахме ясно на Шарл да мисли за отбора, докато е зад Люис, но той не ни послуша“, заяви Васьор пред Canal+.

Инцидентът се случи в 38-ата обиколка на надпреварата, когато Льоклер опита да изпревари своя съотборник. Двата болида на Ферари се докоснаха, а Хамилтън загуби контрол над автомобила си и се завъртя. Това доведе до загуба на няколко позиции. Льоклер продължи състезанието, но впоследствие получи наказание от 10 секунди за причиняване на сблъсъка и се смъкна до дъното на Топ 10.

„Нямаш право да проваляш резултата на отбора по този начин, когато зад теб работят толкова много хора. Това е напълно недопустимо“, добави шефът на Ферари.

Напрежението между двамата пилоти се натрупа през последните състезания. След сблъсъка им в Мексико ръководството на Скудерията проведе разговор с тях, за да предотврати нови подобни ситуации. Очевидно обаче предупрежденията не са дали желания резултат.

Васьор дори е повикал Льоклер на разговор непосредствено след финала в Лас Вегас. По радиото той е заявил на монегаска, че иска да го види веднага след състезанието, преди останалите му ангажименти. Льоклер все пак пое отговорност и се извини за действията си, като заяви, че се чувства „засрамен" пред отбора.

Конфликтът между пилотите вече започва да се превръща в сериозна вътрешна тема. Васьор призна, че отношенията между тях в последните две-три състезания са станали почти непоносими. Предстои да се разбере дали Ферари ще предприеме дисциплинарни мерки срещу Льоклер и как двамата пилоти ще продължат съвместната си работа в заключителната част на сезона.